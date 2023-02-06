У калузькій області рф прогримів вибух. Фото:

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Вибух прогримів у небі калузької області російської федерації.

Інцидент стався у понеділок вночі, 6 лютого. У небі вибухнув безпілотний літальний апарат. Внаслідок інциденту начебто ніхто не постраждав. Про це губернатор калузької області рф владислав шашпа повідомив у Telegram.

За словами представника влади рф, о 5.00 в лісі неподалік міста у повітрі на висоті 50 м вибухнув безпілотник. Начебто цивільні та соціальні об'єкти не зазнали збитків.

Чиновник зазначив, що місці вибуху працюють представники силових структур. Про походження БПЛА шашпа також нічого не повідомив.

Як відомо, місто калуга розташована за 130 км на південний захід від столиці російської федерації москви.

Нагадаємо, 31 січня на території бєлгородської області росії гриміли потужні вибухи. Згодом губернатор російського регіону заявив про збиття двох нібито українських ракет в районі міста шебекіно.