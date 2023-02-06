СБУ затримала російських агентів. Фото: СБ України

https://racurs.ua/ua/n179632-sbu-zatrymala-koryguvalnykiv-raketnyh-udariv-po-odesi-ta-hersonu-foto.html

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Російську агентуру, яка мала коригувати ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб'єктах Одеси і Херсона, затримала СБУ.

Двох агентів фсб викрили у ході масштабних контрдиверсійних заходів у прифронтових районах півдня України. Зрадники збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Таврійському напрямку. Також вони передавали окупантам локації критичної інфраструктури в Одесі та Херсоні, а саме — координати місцевих об'єктів «Укрзалізниці» та енергогенеруючих підприємств. Про це 6 лютого повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зазначається, що спецслужба спрацювала на випередження — агентів викрили, встановили місцезнаходження і затримали в той час, коли вони передавали ворогу розвідувальні дані. Одного з агентів затримали неподалік залізничного вокзалу у Херсоні, а іншого в Одесі, коли він фотографував військові об'єкти.

Зловмисниками виявилися місцеві жителі, яких ворог завербував на початку повномасштабної війни. Працювали вони на фсб росії. Обом затриманим слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ викрила співробітника «Укроборонпрому» у роботі на російську воєнну розвідку. Ворожого агента затримали у Києві, який за задумом московських кураторів повинен був влаштуватися до української оборонної компанії.