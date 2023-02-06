Народний депутат Ігор Абрамович. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n179633-nardep-vid-zaboronenoyi-opzj-vyrishyv-sklasty-mandat.html

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Народний депутат Ігор Абрамович написав заяву про складення повноважень.

Цей парламентар був обраний до парламенту від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя». Саме вихід Абрамовича із лав фракції ОПЗЖ у перший день повномасштабного російського вторгнення заклав початок для її подальшого розвалу. Про це 6 лютого голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив у Telegram.

Сьогодні написав заяву про складання мандата Ігор Абрамович, — йдеться у повідомленні.

Арахамія висловив сподівання, що рішення Абрамовича стане прикладом для наслідування іншими депутатами від забороненої ОПЗЖ. Також додав, що створена Абрамовичем депутатська група «Відновлення України» послідовно підтримує всі важливі для майбутнього країни та відсічі агресора законодавчі рішення.

Нагадаємо, народні депутати Олег Волошин, Наталія Королевська та Юрій Солод, які були обрані до Верховної Ради за виборчим списком тепер забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя», написали заяву про складання мандатів.