Два російські катери та дві ДРГ знищили ЗСУ на Південному напрямку

Два російські катери та ДРГ знищили ЗСУ. Фото:

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Російська армія втратила на Південному напрямку два катери та дві диверсійно-розвідувальні групи.

Південь України залишається в пріоритеті ворога, де рф накопичила потужне угруповання. Росіяни проводять наземну та повітряну розвідку та навіть використовує для цих цілей човни, які відібрали у місцевого населення. Про це 6 лютого керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі національного телемарафону.

За її словами окупанти намагаються промацувати оборону українських сил у бік Дніпра, на островах. Для цього ворог використовує диверсійні групи.

Намагаючися там облаштувати свої спостережні пости, знову втратили два катери і дві диверсійно-розвідувальні групи за цю ніч, — розповіла вона.

Гуменюк також повідомила, що в Чорному морі продовжує вирувати потужний шторм — п’ять-шість балів.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомляли, що 5 лютого авіація Повітряних сил ЗСУ завдала дев’ять ударів по районах зосередження ворога та удар по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, вісім районів зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.