Останню жительку застрелив снайпер - голова ОВА показав знищене росіянами село на Луганщині

https://racurs.ua/ua/n179649-ostannu-jytelku-zastrelyv-snayper-golova-ova-pokazav-znyschene-rosiyanamy-selo-na-luganschyni.html

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Російські війська повністю знищили селище Новоселівське у Сватівському районі Луганської області. Про це написав у своєму телеграм-каналі голова місцевої обласної адміністрації Сергій Гайдай.

Від селища залишилися лише фундаменти, вирви та випалена земля, пише Гайдай, який опублікував у своїх соцмережах й відео з дрона, яке засвідчило: на місці Новоселівського нині пустка та вирви від розривів.

Селище порожнє — місцевих мешканців там немає. У січні російський снайпер застрелив останню мешканку Новоселівського. У населеному пункті не вціліла жодна будівля, розбита ворожими снарядами. Суцільне згарище, — прокоментував відео Гайдай.

До війни у селищі проживало 736 осіб.

Про деокупацію Новоселівського стало відомо наприкінці 2022 року. Його звільняли бійці спецпідрозділу української розвідки Kraken разом із 92 бригадою ЗСУ.