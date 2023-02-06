Електрика чотири години на добу - в Одесі триває ліквідація аварії на підстанції

https://racurs.ua/ua/n179654-elektryka-chotyry-godyny-na-dobu-v-odesi-tryvaie-likvidaciya-avariyi-na-pidstanciyi.html

Ракурс

В Одесі та області через масштабну аварію на підстанції без світла залишається 360 тис. людей.

Решта отримує електрику чотири години на добу. Попри це, усі котельні централізованого опалення міста працюють, це забезпечує теплом 90% жителів Одеси.

Одеса 6 лютого отримала 82 генератори великої потужності. Їх використовуватимуть на об'єктах критичної інфраструктури, щоб зменшити споживання електроенергії та передати її населенню.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко поінформував, що будинків, де цілодобово відсутнє теплопостачання, немає, а об'єкти водопостачання також функціонують, зокрема за допомогою генераторів.

Як повідомили в Міненерго, за минулу ніч вдалося збільшити тривалість подачі світла людям, однак через початок робочого тижня споживання зросло. Енергетики цілодобово ведуть ремонтні роботи на підстанції.

Працює 342 пункти незламності, зокрема 300 — в Одесі.

На найближчому засіданні Кабміну очільник уряду Денис Шмигаль пообіцяв, що опрацює питання виділення коштів Одеській ОВА на закупівлю запасів пального для генераторів.