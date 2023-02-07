ЗСУ відбили всі атаки окупантів. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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Наступальні дії російських військ відбуваються на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Саме на цих напрямках ворог зосередив основні зусилля. Підрозділи Сил оборони України 6 лютого відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Веселе, Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка Донецької області. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 7 лютого.

Українська авіація протягом доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили вісім районів зосередження живої сили противника.

Протягом 6 лютого загарбники завдали шість ракетних та 24 авіаційних удари. Ворог здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей, є жертви серед цивільного населення. На різних напрямках фронту були обстріляні райони 81 населеного пункту.

Нагадаємо, українські військові розповіли, що ситуація в Бахмуті залишається «об'єктивно складною» і повідомили, що найманців ПВК «Вагнер» замінила регулярна армія росії — зараз у штурмі міста залучені десантники. Там тривають вуличні бої, місто частково зайняли російські військові.