Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Безпілотник атакував військових у росії. Фото: Фокус

Безпілотник атакував російських військових у брянській області рф, є поранені

7 лют 2023, 11:20
999

Атака безпілотника відбулася у брянській області російської федерації.





У цьому регіоні, який межує з Україною, внаслідок вибуху дістали поранення російський строковик і його командир. У понеділок ввечері, 6 лютого, дрон атакував Севський район. Про це йдеться у матеріалі проекту російських журналістів ASTRA з посиланням на джерела.

Зазначається, що з БПЛА скинули вибуховий пристрій, унаслідок вибуху дістали поранення двоє військовослужбовців рф — строковик олександр балашов і командир взводу муслім гунаєв. Обох із контузіями госпіталізували.

Нагадаємо, 6 лютого неподалік міста калуга у російській федерації у повітрі на висоті 50 м вибухнув безпілотник. Місцева влада заявила, що начебто цивільні та соціальні об'єкти не зазнали збитків.

Джерело: ASTRA

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів