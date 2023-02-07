Безпілотник атакував військових у росії. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n179667-bezpilotnyk-atakuvav-rosiyskyh-viyskovyh-u-bryanskiy-oblasti-rf-ie-poraneni.html

Ракурс

Атака безпілотника відбулася у брянській області російської федерації.

У цьому регіоні, який межує з Україною, внаслідок вибуху дістали поранення російський строковик і його командир. У понеділок ввечері, 6 лютого, дрон атакував Севський район. Про це йдеться у матеріалі проекту російських журналістів ASTRA з посиланням на джерела.

Зазначається, що з БПЛА скинули вибуховий пристрій, унаслідок вибуху дістали поранення двоє військовослужбовців рф — строковик олександр балашов і командир взводу муслім гунаєв. Обох із контузіями госпіталізували.

Нагадаємо, 6 лютого неподалік міста калуга у російській федерації у повітрі на висоті 50 м вибухнув безпілотник. Місцева влада заявила, що начебто цивільні та соціальні об'єкти не зазнали збитків.

Джерело: ASTRA