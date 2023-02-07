Коли Україна отримає перші німецькі Leopard 2, розповів Пісторіус

Борис Пісторіус та Олексій Резніков, фото: Олексій Резніков

https://racurs.ua/ua/n179687-koly-ukrayina-otrymaie-pershi-nimecki-leopard-2-rozpoviv-pistorius.html

Ракурс

Україна отримає від Німеччини перші бойові танки Leopard 2A6 наприкінці березня.

Про це під час візиту до Києва сьогодні, 7 лютого, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє прес-служба німецького оборонного відомства.

Основні бойові танки Leopard 2A6 від Німеччини будуть доступні наприкінці березня, — вказано в повідомленні.

Пісторіус сьогодні, зокрема, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

Під час зустрічі з Резніковим Пісторіус, зокрема, передав йому «перший Leopard 2 у Києві» — іграшкову модель цього танка.

Про це Резніков повідомив на своїй сторінці у Твіттері.

BREAKING: до Києва прибув «перший» Leopard 2. Їх буде більше. Дякую Бундесканцлеру, моєму колегі Борису Пісторіусу та німецькому народу. Танкова коаліція йде… до перемоги!, — наголосив Ре зніков, опублікувавши відповідне фото.

Нагадаємо, уряд Німеччини також схвалив постачання Україні 178 танків Leopard 1 із промислових запасів.