США схвалили продаж Польщі HIMARS й іншої зброї на 10 млрд доларів

https://racurs.ua/ua/n179695-ssha-shvalyly-prodaj-polschi-himars-y-inshoyi-zbroyi-na-10-mlrd-dolariv.html

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США дали попередню згоду на продаж Польщі озброєнь загальною вартістю близько 10 млрд дол., насамперед — пускових установок ракетних систем залпового вогню HIMARS і боєприпасів до них.

Про це йдеться в повідомленні Агентства зі співробітництва у сфері безпеки Міністерства оборони США.

У запиті Варшави йшлося про придбання 18 пускових установок M142 для HIMARS; 468 комплектів модулів заряджання пускових установок HIMARS; 45 армійських тактичних ракетних систем ATACMS; і загалом 1 тис. 514 пускових установок для реактивної системи залпового вогню GMLRS різної модифікації.

Окрім цього, польська сторона звернулася до Вашингтона із запитом щодо навчально-тренувальних ракет, допоміжного обладнання, засобів зв’язку, запасних й ремонтних частин, іншого супутнього обладнання, а також підготовки військових та інженерно-технічних і логістичних послуг.

Запропонований продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей і цілей національної безпеки Сполучених Штатів шляхом посилення безпеки країни-члена НАТО, яка є рушієм політичної стабільності і економічного прогресу в Європі, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, згідно з першим контрактом на придбання РСЗВ HIMARS Польща замовила 20 таких систем у американського оборонного гіганта Lockheed Martin.