Землетрус у Туреччині і Сирії - кількість жертв наближається до восьми тисяч

https://racurs.ua/ua/n179696-zemletrus-u-turechchyni-i-syriyi-kilkist-jertv-nablyjaietsya-do-vosmy-tysyach.html

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Землетрус у Туреччині та Сирії забрав життя понад 7 тис. 826 людей. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

У Туреччині нині підтверджено загибель 5 тис. 894 осіб, а в Сирії — 1 тис. 932 особи.

The Guardian пише, що існують побоювання щодо значного зростання кількості жертв, оскільки за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, загиблих може бути до 20 тис. людей.

Раніше компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки турецького міста Іслахіє, зроблені 4 жовтня 2022 року та після землетрусу 7 лютого 2023 року.

Нагадаємо, вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала понад 7,5 бали. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування. Землетруси завдали серйозних руйнувань і в Сирії.

Станом на ранок 7 лютого кількість загиблих унаслідок руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 5 тис. осіб.