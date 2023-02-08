Розвідка Британії розповіла про бої у дельті Дніпра і на Кінбурнській косі

https://racurs.ua/ua/n179699-rozvidka-brytaniyi-rozpovila-pro-boyi-u-delti-dnipra-i-na-kinburnskiy-kosi.html

Ракурс

Після того, як росія вивела свої війська із західного берега річки Дніпро торік у листопаді, на мережі островів і водних шляхів, що утворюють дельту Дніпра, тривають бойові зіткнення.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому 8 січня у Твіттер.

Армія рф майже напевно використовувала малі катери, намагаючись закріпитися на ключових островах. Водночас Збройні сили України кілька разів успішно застосовували далекобійну артилерію для нейтралізації російських форпостів.

Обидві сторони, ймовірно, також розгорнули невеликі групи на Кінбурнській косі, яка тримає під контролем Дніпровську затоку, йдеться у зведенні.

І рф і Україна, ймовірно, прагнуть зберегти присутність у цих районах, щоб контролювати морський доступ до стратегічно важливої річки і попереджати про будь-які спроби їхніх супротивників розпочати масштабну атаку через річку.

Британська розвідка вважає малоймовірним, що росія спробує форсувати Дніпро — це було б надзвичайно складно і дорого.

Нагадаємо, раніше розвідка Британії повідомляла, що командування рф наказало обстрілювати звільнений Херсон, швидше за все, щоб знизити моральний дух цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через Дніпро.