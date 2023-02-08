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Ракурс
Зеленський сьогодні прибуде до Британії - Sky News

Зеленський сьогодні прибуде до Британії — Sky News

8 лют 2023, 10:47
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Володимир Зеленський 8 лютого прибуде до Великої Британії. Там він зустрінеться з прем'єром країни Ріші Сунаком. Про це повідомляє витання Sky News з посиланням на канцелярію британського прем'єра.





Це буде перший візит Зеленського до Великої Британії після вторгнення росії в Україну. Відтоді президент України здійснив лише одну поїздку — до Сполучених Штатів, а також на зворотному шляху зупинявся у Польщі.

Візит президента Зеленського до Великої Британії є свідченням мужності, рішучості та боротьби його країни, а також свідченням непорушної дружби між нашими двома країнами. З 2014 року Сполучене Королівство забезпечує важливу підготовку українських військових, що дозволяє їм захищати свою країну, захищати свій суверенітет і воювати за свою територію, — вказав Сунак.

Британський прем'єр додав, що Лондон розширює підготовку воїнів з України — від солдат до морської піхоти та пілотів винищувачів.

Джерело: Ракурс


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