Зеленський сьогодні прибуде до Британії - Sky News

https://racurs.ua/ua/n179700-zelenskyy-sogodni-prybude-do-brytaniyi-sky-news.html

Ракурс

Володимир Зеленський 8 лютого прибуде до Великої Британії. Там він зустрінеться з прем'єром країни Ріші Сунаком. Про це повідомляє витання Sky News з посиланням на канцелярію британського прем'єра.

Це буде перший візит Зеленського до Великої Британії після вторгнення росії в Україну. Відтоді президент України здійснив лише одну поїздку — до Сполучених Штатів, а також на зворотному шляху зупинявся у Польщі.

Візит президента Зеленського до Великої Британії є свідченням мужності, рішучості та боротьби його країни, а також свідченням непорушної дружби між нашими двома країнами. З 2014 року Сполучене Королівство забезпечує важливу підготовку українських військових, що дозволяє їм захищати свою країну, захищати свій суверенітет і воювати за свою територію, — вказав Сунак.

Британський прем'єр додав, що Лондон розширює підготовку воїнів з України — від солдат до морської піхоти та пілотів винищувачів.