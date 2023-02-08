Зеленський прибув на Даунінг-стріт, Лондон ввів санкції проти еліт кремля і ВПК рф

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Президент Володимир Зеленський 8 лютого прибув на Даунінг-стріт у Лондоні для переговорів із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Колона автомобілів за посилених заходів безпеки прибула на Даунінг-стріт близько 13.30 за Києвським часом. Зеленський і Сунак сфотографувалися біля входу. Разом із главою держави на зустріч прибули очільник МЗС Дмитро Кулеба, голова Офісу президента Андрій Єрмак, а також посли України та Британії. Раніше Сунак зустрів Зеленського в аеропорту Станстед. Сунак сьогодні має оголосити про розширену програму підготовки українських військ, а також про поставку Києву далекобійної зброї. Раніше Букінгемський палац також підтвердив, що король Чарльз матиме аудієнцію із Зеленським.

Окрім цього, уряд Великої Британії оголосив про запровадження нових санкцій проти кремлівських еліт та організацій, що постачають військову техніку, зокрема безпілотники. Загалом пакет санкцій стосується шести організацій, які надають безпілотники для російського вторгнення в Україну, а також вісьмох фізичних та однієї юридичної особи, пов’язаних з фінансовими мережами, які допомагають підтримувати кремлівські еліти.

У чорний список потрапили: