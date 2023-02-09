В Україні загинуло понад 20 російських генералів, вважає японська розвідка

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Понад 20 генералів російської армії загинули з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє японське агентство новин Nikkei, посилаючись на дані розвідки Японії, отримані у співпраці зі США та країнами Європи.

Згідно з однією версією, яку наводить Nikkei, українська армія змогла вийти на російських генералів за сигналами мобільних телефонів. За іншою версією цьому сприяли інформатори української сторони в окупованих регіонах Донбасу, сказав неназваний високопоставлений співробітник японської розвідки.

У серпні 2022 року військова розвідка Великої Британії заявила, що щонайменше 10 російських генералів загинули за час війни в Україні.

Американські фахівці припускали у травні 2022 року, що великі втрати серед окупаційних генералів можна частково пояснити передачею Штатами розвідувальних даних українцям. Також є припущення, що російські генерали змушені діяти досить близько до лінії фронту, де шанси бути ліквідованим Силами спротиву України — значно вищі.

Газета The New York Times повідомила, що, за оцінкою США та інших країн Заходу, близько 200 тис. російських військових загинули або зазнали поранень за час російського вторгнення.

Міноборони рф востаннє повідомляло про свої втрати у вересні 2022 року. Згідно з цими даними, загинули 5 тис. 937 російських військових.

Генштаб ЗСУ 9 лютого заявив, що з початку вторгнення загинуло 135 тис. росіян.