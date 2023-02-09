Землетрус зсунув літосферні плити - з'явилися фото наслідків стихії на поверхні Землі

https://racurs.ua/ua/n179740-zemletrus-zsunuv-litosferni-plyty-z-yavylysya-foto-naslidkiv-styhiyi-na-poverhni-zemli.html

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Через землетрус у Туреччині літосферні плити змістилися на три метри.

У мережі з’явилися фото, які підтверджують заяву президента Національного інституту геофізики та вулканології Італії (INGV) Карло Дольоні.

Явища такої інтенсивності можуть призвести до так званої сейсмічної епідемії — поштовхи можуть спостерігатися протягом днів і навіть місяців. Такі масштаби — аномальні, бо зазвичай геологічне переміщення становлять 2−3 мм на рік. Іноді після сильних землетрусів плити можуть зрушити на 3−30 см.

Тим часом компанія Maxar Technologies поширила супутникові знімки з турецького міста Антак’я, яке постраждало від землетрусу.

Загальна кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 15 тис. Також відомо про понад 60 тис. поранених. Пошукова операція досі триває, з-під завалів продовжують рятувати людей.