Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський зараз як 1000-доларова купюра, усі хочуть фото з ним - дипломат про візит президента в Європу

Зеленський зараз як 1000-доларова купюра, усі хочуть фото з ним — дипломат про візит президента в Європу

9 лют 2023, 11:45
999

Володимир Зеленський 8−9 лютого здійснює неочікуваний візит до Європи.





Зеленський зараз виглядає як 1000-доларова купюра. Кожна фотографія з ним — підняття авторитету лідера, який з ним сфотографувався, — так охарактеризував поїздку президента України український дипломат Андрій Веселовський в ефірі «Радіо Свобода».

Він додав, що у Брюсселі всі 27 лідерів ЄС хочуть побачитися із президентом України.

Веселовський у 2008−2010 роках був постійним представником України у ЄС.

Брифінг Макрона, Шольца та Зеленського у Парижі

Нагадаємо, Зеленського запросили взяти участь у саміті лідерів Європейського союзу, який запланований на 9−10 лютого у Брюсселі.

8 лютого президент України перебував у Лондоні та Парижі. У столиці Великої Британії відбулися зустрічі Зеленського з Ріші Сунаком, королем Чарльзом III, у парламенті Британії, а також поїздка на військову базу, де тренують українських танкістів.

Згодом Зеленський відлетів до Парижу, де вночі зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів