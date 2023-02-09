Зеленський зараз як 1000-доларова купюра, усі хочуть фото з ним - дипломат про візит президента в Європу

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Володимир Зеленський 8−9 лютого здійснює неочікуваний візит до Європи.

Зеленський зараз виглядає як 1000-доларова купюра. Кожна фотографія з ним — підняття авторитету лідера, який з ним сфотографувався, — так охарактеризував поїздку президента України український дипломат Андрій Веселовський в ефірі «Радіо Свобода».

Він додав, що у Брюсселі всі 27 лідерів ЄС хочуть побачитися із президентом України.

Веселовський у 2008−2010 роках був постійним представником України у ЄС.

Нагадаємо, Зеленського запросили взяти участь у саміті лідерів Європейського союзу, який запланований на 9−10 лютого у Брюсселі.

8 лютого президент України перебував у Лондоні та Парижі. У столиці Великої Британії відбулися зустрічі Зеленського з Ріші Сунаком, королем Чарльзом III, у парламенті Британії, а також поїздка на військову базу, де тренують українських танкістів.

Згодом Зеленський відлетів до Парижу, де вночі зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером ФРН Олафом Шольцом.