ЗСУ під Вугледаром взяли в полон групу морпіхів рф

https://racurs.ua/ua/n179751-zsu-pid-vugledarom-vzyaly-v-polon-grupu-morpihiv-rf-video.html

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Військовослужбовці Збройних сил України під Вугледаром Волноваського району Донецької області взяли в полон групу морських піхотинців армії росії.

Про це 9 лютого повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, який оприлюднив відповідне відео.

Нагадаємо, експерти Інституту вивчення війни (ISW) помітили, що російська армія розпочала новий масштабний наступ на Луганщині, втім ЗСУ не дають ворогу досягти значних успіхів. На думку аналітиків, свого апогею наступ досягне, коли ворог задіє частини 2-ї мотострілецької дивізії, але на цьому боєздатність окупантів може вичерпатися. Повне залучення військ рф може призвести до їхнього виснаження на лінії Сватове-Кремінна, тому захопити всю Луганську та Донецьку області не вдасться.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що росія може спробувати наступати на Харківську або Запорізьку область.