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Ватутіна звалили - з центру Києва прибрали памятник радянському генералу

Ватутіна звалили — з центру Києва прибрали памятник радянському генералу (ФОТО, ВІДЕО)

9 лют 2023, 15:24
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У Києві демонтували пам’ятник радянському генералу Миколі Ватутіну.





Пам’ятник радянському воєначальнику розташовувався у Маріїнському парку. Як і пам’ятник льотчику Валерію Чкалову, що демонтували 8 лютого, його перенесуть до Музею авіації, повідомили в КМДА.

Демонтаж пам’ятника здійснив Департамент міського благоустрою КМДА. У роботах було задіяно 10 фахівців та 2 види великогабаритної техніки.

Ватутіна у Києві звалили

Хто такий Ватутін?

Був радянським воєначальником і героєм Радянського Союзу. Найбільше він «прославився» під час Другої світової війни, коли його невміле командування військами призвело до величезних втрат.

У 1943 році відбувалося форсування Дніпра, де масово використовували «чорнопіджачників» — непідготовлених мобілізованих, які не були готові до бою та не мали належної зброї. Тоді мобілізували усіх підряд чоловіків, в тому числі й дітей віком 16−18 років.

У 1944 році автоколона, в якій їхав Ватутін, потрапила під обстріл бійців УПА. Він отримав поранення в сідницю та згодом помер у київському госпіталі.

Джерело: Ракурс


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