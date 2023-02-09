Розбиті позиції окупантів біля Кремінної показали ЗСУ (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n179759-rozbyti-pozyciyi-okupantiv-bilya-kreminnoyi-pokazaly-zsu-video.html

Ракурс

Розбиті позиції російських окупантів біля Кремінної Сєвєродонецького району Луганської області показали військовослужбовці Збройних сил України.

Це біля Кремінної, де рашисти так хизуються своєю обороною. Роздовбана вщент силами ЗСУ позиція окупантів, — повідомив 9 лютого у Телеграм військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Він також оприлюднив відео.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці намагаються прорвати оборону захисників України на Луганщині. Поблизу Кремінної окупанти збільшили інтенсивність обстрілів позицій ЗСУ. Раніше повідомлялося, що рф підготувала для масштабного наступу 1 тис. 800 танків, 3 тис. 950 бронемашин, 2 тис. 700 артилерійських систем, 810 РСЗВ радянських часів, таких як «Град» і «Смерч», 400 винищувачів та 300 вертольотів.