Кияни в метро під час повітряної тривоги 10 лютого, фото - Я.Доброносов, Телеграф

https://racurs.ua/ua/n179788-raketnyy-napad-rosiyi-10-lutogo-scho-vidomo.html

Ракурс

Російські воєнні злочинці 10 лютого здійснили новий ракетний напад на Україну. Напередодні вночі московити запустили десятки дронів, які переважно були збиті українською ППО.

Найбільше шкоди російські ракети завдали Запоріжжю та Харкову, є влучання у Хмельницькому. Його підтвердив міський голова. У деяких районах міста зник струм.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про новий удар по критичній інфраструктурі. У місті можуть бути перебої зі світлом та водою.

Внаслідок удару окупантів по Харкову семеро людей отримало поранення — двоє з них у важкому стані, повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов.

Роботу ППО підтвердила місцева влада Полтавської, Івано-Франківської, Львівської, Вінницької областей.

Уламки ракети пошкодили два авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі Києва.

У Запоріжжі повідомляють про два влучання.

Унаслідок нічного обстрілу в Херсоні пошкоджено залізничний вокзал, повідомила міська рада. У будівлі вибиті вікна. Травмованих немає.