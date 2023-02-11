Уряд розширив список держслужбовців, які можуть виїхати за кордон

Уряд розширив список держслужбовців для виїзду за кордон. Фото: dtkt.ua

https://racurs.ua/ua/n179832-uryad-rozshyryv-spysok-derjslujbovciv-yaki-mojut-vyyihaty-za-kordon.html

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Список чоловіків та жінок серед державних службовців, які мають можливість виїхати за кордон, розширив український уряд.

Жінка, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів, яка виховує дитину/дітей до 18 років, може виїхати за кордон для відвідування дитини або її супроводу. Про це 11 лютого повідомили в Державній прикордонній службі України.

Для виїзду з України необхідно при собі мати закордонний паспорт, свідоцтво про народження дитини та документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.

А чоловікові при виїзді треба пред’явити документ, який підтверджуватиме статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно.

Нагадаємо, 27 січня Кабінет міністрів України схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Народним депутатам, урядовцям, представникам місцевої влади, прокурорам, суддям та іншим посадовцям дозволено перетинати державний кордон лише на підставі службового відрядження.