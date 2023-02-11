Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото:

https://racurs.ua/ua/n179834-rf-pochala-vykorystovuvaty-morski-nadvodni-drony-zalujnyy-zayavyv-pro-zagrozu.html

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Морські надводні дрони почали використовувати російські військові під час війни з Україною.

У ході телефонної розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний поділився занепокоєнням того, що ворог застосовує надводні безпілотники. Такі дрони створюють загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі. Про це йдеться на Telegram-каналі Головнокомандувача.

Також Залужний поінформував Міллі про підсумки останньої масованої російської ракетної атаки, підкреслив значення засобів ППО і подякував за їхнє надання.

У п’ятницю, 10 лютого, у соціальних мережах з’явилося, на якому росіяни нібито атакували за допомогою морського дрона міст в Одеській області. Проте достовірних підтверджень правдивості ролика не було.

Российская армия атаковала мост в Затоке Одесской области морским беспилотником! pic.twitter.com/eV57918UVB — IanMatveev (@ian_matveev) February 10, 2023

Нагадаємо, 10 лютого російські окупанти здійснили пуски загалом 106 ракет, зокрема і по цивільній інфраструктурі. Ворог випустив 32 зенітних керованих ракети С-300 та 74 крилатих ракети повітряного і морського базування, 61 з яких знищено нашими захисниками. Також ворог здійснив 59 авіаційних ударів (28 з них із застосуванням БпЛА типу «Шахед-136», 22 дрони збито).

Було пошкоджено 58 об'єктів, серед яких переважно житлові будинки. Через дії агресора постраждало 12 осіб.