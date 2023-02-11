росія за три дні втратила 100 одиниць техніки. Фото:

https://racurs.ua/ua/n179838-zsu-za-try-dni-znyschyly-100-odynyc-tehniky-rf-pid-vugledarom-ta-avdiyivkou-oryx.html

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Військові втрати російської федерації у боях на східному напрямку колосальні.

Окупанти втрачають не лише живу силу, але й військову техніку. Лише за три дні підрозділи українських Сил оборони знищили під Вугледаром та Авдіївкою 103 одиниці техніки, включаючи 36 танків. Про це йдеться на сайті нідерландського OSINT-проекту Oryx.

Водночас Збройні сили України втратили за цей період 20 одиниць техніки, знищили лише два танки. Таким чином, співвідношення втрат до вечора 10 лютого становило близько 5:1.Загальне співвідношення втрат техніки країною-агресором та Україною — 9 тис. 189 та 2 тис. 941, або 3,12:1.

Вказується, що до цього списку входять лише знищені транспортні засоби та техніка, які зафіксовані на фото чи відеозаписах. Тому реальні втрати техніки ворога можуть бути ще масштабнішими.

До списку втрат окупантів у техніці не включені стрілецька зброя, протитанкові ракетні комплекси, міномети, безпілотні боєприпаси, безпілотні літальні апарати, цивільні транспортні засоби та занедбане обладнання.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявляли, що з початку повномасштабного вторгнення росія втратила 136 тис. 880 солдатів, найманців та офіцерів, 3 тис. 267 танків, 6 тис. 474 бойових броньованих машин, 5 тис. 134 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 214 одиниць спеціальної техніки.