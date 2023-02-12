Над Канадою збили невідомий літальний апарат, напередодні таке сталося у США

https://racurs.ua/ua/n179841-nad-kanadou-zbyly-nevidomyy-litalnyy-aparat-naperedodni-take-stalosya-u-ssha.html

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Увечері 11 лютого Об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки збило невідомий літальний апарат у повітряному просторі Канади.

Про це повідомив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

Міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що об'єкт летів на висоті близько 12 км і був збитий на північному заході країни приблизно за 160 км від кордону США та Канади. Збройні сили країни та Королівська кінна поліція розпочали операцію зі збирання уламків апарату для їх подальшого вивчення.

Збитий над Канадою невідомий об'єкт був безпілотним, спостереження за ним велося протягом доби, заявили у Білому домі.

Це вже третій об'єкт, збитий американськими військовими за останній тиждень: 4 лютого США збили китайський аеростат-розвідник, а 10 лютого над Аляскою був збитий ще один невідомий літальний апарат.

На початку лютого влада США повідомила, що американські військові кілька днів відстежували китайський аеростат, що літав у повітряному просторі країни. Пізніше МЗС Китаю заявило, що це був дослідницький аеростат, який збився з курсу і випадково опинився в США.

4 лютого американські військові збили аеростат над акваторією Атлантичного океану. Пізніше у Держдепартаменті США заявили, що збитий повітряний апарат був оснащений обладнанням для радіоелектронної розвідки та був частиною розвідувальної програми КНР.