У лютому росія зазнала найбільших втрат з першого тижня вторгнення в Україну - Міноборони Британії

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За останні два тижні росія, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат з першого тижня вторгнення в Україну.

Міноборони Великої Британії у звіті за 11 лютого посилається на український Генштаб, який оприлюднив нову щоденну статистику втрат росіян.

Хоча Міністерство оборонної розвідки не може перевірити українську методологію, тенденції, які ілюструють дані, ймовірно, точні, — пишуть британські військові.

Середній показник за останні сім днів становив 824 жертви на день, що вчетверо перевищує показник, повідомлений за червень-липень 2022 року.

Україна також продовжує страждати від високого рівня вибуття живої сили, — констатують британці.

Зростання кількості втрат росіян, ймовірно, пов’язане з низкою факторів, включаючи нестачу підготовленого персоналу, координації та ресурсів на фронті — прикладом цього є Вугледар і Бахмут.