Китай має намір потроїти свій запас ядерних боєголовок до 2035 року

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Китай має намір потроїти свій запас ядерних боєголовок до 2035 року, збільшивши їхню кількість до 900 одиниць.

Керівництво китайської армії вважає необхідним розвивати свій ядерний потенціал на тлі ймовірного загострення напруженості у відносинах із США, повідомило Kyodo.

Напруга між Китаєм і Сполученими Штатами посилилася після того, як у серпні минулого року Ненсі Пелосі відвідала Тайвань.

Деякі західні фахівці попереджають, що якщо Китай модернізує свою армію та наростить ядерний арсенал, то згодом він може відмовитися від нинішньої політики «не використання ядерної зброї першим».

Згідно з підрахунками Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, найбільшим ядерним арсеналом наразі володіє росія, яка має 5 тис. 977 ядерних боєголовок. Водночас США мають 5 тис. 428 боєголовок.