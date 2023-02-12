ЗСУ уразили понад 30 районів зосередження окупантів

Цей знімок зроблено ЗСУ у лютому 2023 року — точну дату при цьому не вказано. Як стверджують українські військові, на фотографії видно пошкоджені та знищені російські танки — колону розбили після спро

https://racurs.ua/ua/n179855-zsu-urazyly-ponad-30-rayoniv-zoseredjennya-okupantiv.html

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За минулу добу Сили оборони відбили ворожі атаки, а також вдарили по районах зосередження ворога — уразили 33 з них.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ, — йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Торського, Федорівки, Бахмута, Іванівського, Часового Яра, Первомайського, Побєди, Мар’їнки і Вугледара Донецької області.

9 лютого низка українських телеграм-каналів, а також пов’язаний із ПВК «Вагнера» канал Grey Zone повідомили про те, що в районі Вугледару — невеликого міста приблизно за 60 км на південний схід від Донецька — розгромили колону російської техніки.

Згодом цю інформацію підтвердили незалежні OSINT-дослідники. Роб Лі повідомив про знищення 31 одиниці бронетехніки, включаючи 15 танків (зокрема Т-72Б3 та Т-80БВМ). Колишній «міністр оборони ДНР» Ігор Стрєлков також розповів про поразку ЗС рф під Вугледаром — за його словами, російські військові втратили понад 30 одиниць бронетехніки, «багато десятків» танкістів загинули.

За версією нідерландського OSINT-проекту Oryx, всього з 8 по 10 лютого в ході наступу на Авдіївку і Вугледар росія втратила 103 одиниці техніки, включаючи 36 танків. Україна за цей же період, за підрахунками аналітиків, втратила 20 одиниць техніки, зокрема два танки.

Американський Інститут вивчення війни пише, що поразка під Вугледаром послабила віру російських «військорів» у здатність ЗС рф розпочати рішучий наступ.

Блогери скористалися цими кадрами, щоб розкритикувати командування за повторення тих самих помилок, які російські військові робили протягом усієї війни, — вважають дослідники.

Російське Міноборони не коментувало повідомлення про втрати під Вугледаром.

11 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав ситуацію на Донецькому напрямі «найбільш напруженою» — за його словами, тут російські військові щодня роблять понад 50 атак, а в районі Вугледара та Мар’їнки йдуть «завзяті бої».

При цьому Залужний стверджує, що на деяких ділянках фронту українській армії вдалося повернути раніше втрачені позиції.