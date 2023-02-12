Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Екстракти рослин допоможуть у боротьбі з коронавірусом

Дикорослі рослини допоможуть у боротьбі з коронавірусом — учені

12 лют 2023, 17:41
999

Дві поширені дикорослі рослини містять екстракти, які пригнічують здатність вірусу SARS-CoV-2, що викликає COVID-19, інфікувати живі клітини.





Це встановило дослідження, проведене ученими з Університету Еморі (США), в ході якого були проаналізовані загалом понад 1,8 тис. відомих екстрактів і 18 сполук, повідомляє видання Phys.org.

Лабораторні дослідження показали, що проникнення вірусу SARS-CoV-2 в клітини людини здатні блокувати екстракти з:

  • квітів золототисячника високого (Solidago altissima);
  • кореневищ папороті орляка звичайного (Pteridium aquilinum).

Solidago altissima, фото: ume-y

Pteridium aquilinum, фото: «Вікіпедія»

Обидва види рослин походять з Північної Америки і відомі завдяки традиційному лікувальному використанню корінними американцями.

Проте учені наголошують, що відповідні активні сполуки присутні в рослинах лише в мізерних кількостях, тож для людей було б неефективно і потенційно небезпечно намагатися лікуватися ними. Крім того, папороть орляка ще й є токсичною.

Це дуже рання стадія процесу, але ми працюємо над тим, щоб ідентифікувати, виділити і збільшити молекули з екстрактів, які показали активність проти вірусу — зазначають учені. — Після того, як ми виділимо активні інгредієнти, ми плануємо провести подальші випробування на предмет їхньої безпечності та довгострокового потенціалу як ліків проти COVID-19.

Джерело: Phys.org


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів