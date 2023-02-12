Екстракти рослин допоможуть у боротьбі з коронавірусом

https://racurs.ua/ua/n179865-dykorosli-roslyny-dopomojut-u-borotbi-z-koronavirusom-ucheni.html

Ракурс

Дві поширені дикорослі рослини містять екстракти, які пригнічують здатність вірусу SARS-CoV-2, що викликає COVID-19, інфікувати живі клітини.

Це встановило дослідження, проведене ученими з Університету Еморі (США), в ході якого були проаналізовані загалом понад 1,8 тис. відомих екстрактів і 18 сполук, повідомляє видання Phys.org.

Лабораторні дослідження показали, що проникнення вірусу SARS-CoV-2 в клітини людини здатні блокувати екстракти з:

квітів золототисячника високого (Solidago altissima);

кореневищ папороті орляка звичайного (Pteridium aquilinum).

Обидва види рослин походять з Північної Америки і відомі завдяки традиційному лікувальному використанню корінними американцями.

Проте учені наголошують, що відповідні активні сполуки присутні в рослинах лише в мізерних кількостях, тож для людей було б неефективно і потенційно небезпечно намагатися лікуватися ними. Крім того, папороть орляка ще й є токсичною.

Це дуже рання стадія процесу, але ми працюємо над тим, щоб ідентифікувати, виділити і збільшити молекули з екстрактів, які показали активність проти вірусу — зазначають учені. — Після того, як ми виділимо активні інгредієнти, ми плануємо провести подальші випробування на предмет їхньої безпечності та довгострокового потенціалу як ліків проти COVID-19.

Джерело: Phys.org