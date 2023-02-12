Українські рятувальники допомагають у ліквідації наслідків землетрусу в Туреччині, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n179869-zemletrus-u-turechchyni-robotu-ukrayinskyh-ryatuvalnykiv-pokazala-dsns-video.html

Ракурс

У Туреччині до проведення пошукових робіт та ліквідації наслідків землетрусу активно залучається важка техніка Зведеного загону ДСНС, відправленого Україною.

Відповідне відео сьогодні, 12 лютого, опублікувала прес-служба ДСНС.

Координаційним центром визначено нові сектори для наших рятувальників, які вони відпрацьовують, використовуючи весь спектр сучасного обладнання та техніки, що привезли із собою, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що з початку робіт пошуково-рятувальними групами зведеного загону ДСНС:

обстежено 224 зруйновані будівлі та споруди;

розібрано 94 завали;

надано медичну допомогу чотирьом особам;

деблоковано тіла 12 загиблих людей.

Голова ДСНС Сергій Крук раніше повідомляв, що українські рятувальники залучають важку техніку, таку як Спеціальні аварійно-рятувальні машини важкого класу (САРМ-В) з маніпуляторами, яка вже довела свою ефективність під час ліквідації наслідків ведення бойових дій в Україні.

Він зазначав, що Зведений загін забезпечений усім необхідним для автономної роботи та проживання особового складу.

Техніка, гідравлічне обладнання, прилади контролю за зсувом будівель, супутникові термінали Starlink, дрони для моніторингу обстановки згори та необхідні медикаменти для надання допомоги постраждалим — це лише частина того, що наші фахівці привезли з собою, — розповів Крук.

В Управлінні з питань надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих МВС Туреччини повідомляють, що кількість жертв руйнівного землетрусу 6 лютого у цій країні становить вже понад 29,6 тис. осіб. За інформацією ЗМІ, у Сирії внаслідок землетрусу загинули щонайменше 3,5 тис. осіб.