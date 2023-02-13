Відео з найгарячішої точки фронту показали ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n179891-video-z-naygaryachishoyi-tochky-frontu-pokazaly-zsu-video.html

Ракурс

Збройні сили України показали відео з Бахмуту на Донеччині.

Фортеця Бахмут продовжує чинити опір окупантам! Відеокадри українських військових підрозділу «ОЧІ» з найгарячішої точки російсько-українського фронту, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Генеральний штаб повідомив, що противник зазнає значних втрат, особливо у живій силі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Минулої доби на Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Спірне, Васюківка, Івано-Дар'ївка, Парасковіївка, Залізнянське, Часів Яр, Бахмут, Ступочки і Кліщіївка. Загалом — 16 населених пунктів.