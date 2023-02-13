Усі блоки АЕС працюють, генераційних обмежень немає - Енергетики про можливі відключення світла

https://racurs.ua/ua/n179908-usi-bloky-aes-pracuut-generaciynyh-obmejen-nemaie-energetyky-pro-mojlyvi-vidkluchennya-svitla.html

Ракурс

У регіонів більше немає обмежень щодо лімітів електроенергії.

Гендиректор Yasno Коваленко увечері 13 лютого написав у Фейсбук, що працюють всі дев’ять енергоблоків АЕС, але локальні відключення все ж таки можуть бути.

У Києві завтра також не будуть відключати світло, повідомили в YASNO.

При цьому в деяких районах Києва, зокрема в частині Голосіївського, Святошинського та Шевченківського, є дефіцит пропускної спроможності мереж, тому там можуть бути локальні відключення.

Декілька днів уже немає обмежень з точки зору об'ємів генерації на Київ. Але є декілька пошкоджених інфраструктурних об'єктів Укренерго, які вже давно пошкоджені, їх ремонтують, вони працюють в обмеженому режимі. У пікові години у кількох районах Голосіївського та Святошинського районів, коли зростає споживання, застосовуються графіки відключень, — розповів Коваленко в ефірі каналу «Київ».

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в Україні поступово зростає споживання електроенергії, порівняно з вихідними, утім дефіциту потужності в енергосистемі наразі немає. Однак через пошкоджену мережеву інфраструктуру в Одесі 13 лютого діяли графіки погодинних відключень.