Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Усі блоки АЕС працюють, генераційних обмежень немає - Енергетики про можливі відключення світла

Усі блоки АЕС працюють, генераційних обмежень немає - Енергетики про можливі відключення світла

13 лют 2023, 20:34
999

У регіонів більше немає обмежень щодо лімітів електроенергії.





Гендиректор Yasno Коваленко увечері 13 лютого написав у Фейсбук, що працюють всі дев’ять енергоблоків АЕС, але локальні відключення все ж таки можуть бути.

У Києві завтра також не будуть відключати світло, повідомили в YASNO.

При цьому в деяких районах Києва, зокрема в частині Голосіївського, Святошинського та Шевченківського, є дефіцит пропускної спроможності мереж, тому там можуть бути локальні відключення.

Декілька днів уже немає обмежень з точки зору об'ємів генерації на Київ. Але є декілька пошкоджених інфраструктурних об'єктів Укренерго, які вже давно пошкоджені, їх ремонтують, вони працюють в обмеженому режимі. У пікові години у кількох районах Голосіївського та Святошинського районів, коли зростає споживання, застосовуються графіки відключень, — розповів Коваленко в ефірі каналу «Київ».

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в Україні поступово зростає споживання електроенергії, порівняно з вихідними, утім дефіциту потужності в енергосистемі наразі немає. Однак через пошкоджену мережеву інфраструктуру в Одесі 13 лютого діяли графіки погодинних відключень.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів