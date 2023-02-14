ЗСУ знищили два ворожі літаки й відбили атаки росіян у трьох областях. Фото:

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Українські військові знищили два військові літаки російських військ.

Було «приземлено» бомбардувальник Су-24М та штурмовик Су-25 збройних сил росії. Авіація ЗСУ 13 лютого завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів. А артилерія та ракетні війська вразили пункт управління, сім районів зосередження живої сили, дві станції РЕМ, а також склад боєприпасів російських військ. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 14 лютого.

Вчора ЗМІ повідомляли, що українська ППО підбила Су-24, на якому засновник ПВК «Вагнера» євген пригожин нібито здійснив бойовий виліт у Бахмут 6 лютого.

За минулу добу українські військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області. Також ворожі штурми зупинили в районах населених пунктів Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

У Генштабі зазначили, що російських окупантів мотивують до участі у штурмових діях обіцянками про грошові надбавки. У ворожих підрозділах розповсюджується агітація про добові грошові надбавки за участь у штурмових діях. А кожному російському солдату чи найманцю анонсували доплату за кілометр просування по українській землі.

Нагадаємо, у Збройних силах України ‘3 лютого спростували заяви міноборони росії про захоплення селища Красна Гора під Бахмутом. У Східному угрупованні військ заявили, що за селище тривають бої.