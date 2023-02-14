росія не зібрала достатньо сил для прориву на жодному з напрямків. Фото:

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Країна-агресор російська федерація не зібрала достатньо сил для оперативного прориву на фронті в Україні.

Однак російські війська продовжують атакувати позиції українських Сил оборони на Бахмутському напрямку та у районі Кремінної. За останні три дні найманці ПВК «Вагнера» досягли певних успіхів у районі села Красна гора біля Бахмута. Проте на цьому напрямку триває організована оборона. Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії за 14 лютого.

Також зазначається, що ворог намагається наступати на ділянці Кремінна-Сватове у Луганській області, але точаться там зараз локальні бої, для локального прориву там не вистачає ворожих підрозділів.

Британська розвідка припускає, що загарбники можуть прагнути повернути назад деякі успіхи ЗСУ, були досягнуті у вересні-листопаді 2022 року. Не виключено, що ворог хоче просунутися на захід до річки Жеребець.

За інформацією британського Міноборони, окупанти отримують накази про наступ на більшості напрямків, проте вони не сконцентрували достатньо сил для наступальних дій на жодному з напрямків.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії вказала, що російська армія зміцнює оборону на Запоріжжі попри оперативний фокус на захопленні Донецької та Луганської областей, бо для росіян є критично важливою утримання оборони у Запорізькій області.