рф може демонстративно застосувати тактичну ядерну зброю, вважає норвезька розвідка. Фото:

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Країна-агресор російська федерація може демонстративно застосувати тактичну ядерну зброю, якщо війна в Україні переросте у регіональне протистояння, у якому братимуть участь країни-члени НАТО.

Окупанти здатні використати таку зброю на тій підставі, що існуванню росії нібито є загроза. А ядерна доктрина рф — це частково публічна основа того, коли і як ця країна може застосувати зброю масового ураження. Так, москва може використати ядерну зброю, якщо зброя масового ураження буде застосовано проти росії чи її союзників, або у разі звичайного нападу, унаслідок якого є загроза існуванню російської держави. Про це повідомила розвідка Норвегії.

Зазначається, що кремль свідомо створює невизначеність щодо готовності росії застосувати ядерну зброю.

Якщо конфлікт переросте в регіональну війну за участю НАТО, Росія може застосувати ядерну зброю на тій підставі, що війна загрожує існуванню Росії. У такому разі можливе так зване демонстративне застосування тактичної ядерної зброї, — зазначила норвезька розвідка.

Нагадаємо, аналітики Американського інституту вивчення війни вважали, що російський президент володимир путін не піде на ядерну ескалацію чи війну з НАТО, а погрози Заходу звучать лише для того, щоб залякати.

А глава військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс готовий до конфронтації з росією, але необхідно починати переозброєння, щоб кремль не повернувся до практики Радянського Союзу.