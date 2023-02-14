Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
рф може демонстративно застосувати тактичну ядерну зброю, вважає норвезька розвідка. Фото:

рф може демонстративно застосувати тактичну ядерну зброю — розвідка Норвегії

14 лют 2023, 11:22
999

Країна-агресор російська федерація може демонстративно застосувати тактичну ядерну зброю, якщо війна в Україні переросте у регіональне протистояння, у якому братимуть участь країни-члени НАТО.





Окупанти здатні використати таку зброю на тій підставі, що існуванню росії нібито є загроза. А ядерна доктрина рф — це частково публічна основа того, коли і як ця країна може застосувати зброю масового ураження. Так, москва може використати ядерну зброю, якщо зброя масового ураження буде застосовано проти росії чи її союзників, або у разі звичайного нападу, унаслідок якого є загроза існуванню російської держави. Про це повідомила розвідка Норвегії.

Зазначається, що кремль свідомо створює невизначеність щодо готовності росії застосувати ядерну зброю.

Якщо конфлікт переросте в регіональну війну за участю НАТО, Росія може застосувати ядерну зброю на тій підставі, що війна загрожує існуванню Росії. У такому разі можливе так зване демонстративне застосування тактичної ядерної зброї, — зазначила норвезька розвідка.

Нагадаємо, аналітики Американського інституту вивчення війни вважали, що російський президент володимир путін не піде на ядерну ескалацію чи війну з НАТО, а погрози Заходу звучать лише для того, щоб залякати.

А глава військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс готовий до конфронтації з росією, але необхідно починати переозброєння, щоб кремль не повернувся до практики Радянського Союзу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів