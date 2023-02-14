У ЗСУ відреагували на інцидент з врученням повістки у центрі Одеси

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Військова служба правопорядку проводить службове розслідування за фактом перевищення службових повноважень військовослужбовцями, які повалили на землю чоловіка, намагаючись вручити йому повістку.

Про це 14 лютого повідомив Одеський обласний центр комплектування та соцпідтримки.

Інцидент стався в Одесі поблизу ринку «Привоз».

Користувачі пишуть буцімто йдеться про спробу вручити повістку. Хоча є і ті, хто заявляє, що чоловік сам спровокував людей у формі.

На інцидент вже відреагувала спікер ОК «Південь» Наталія Гуменюк. Вона заявила, що наразі інформацію перевіряють, і додала, що часто користувачі соцмереж побутове затримання сприймають як вручення повісток.

Вручення повісток у громадських місцях не суперечить українському законодавству. Такі методи пов’язані з тим, що військовозобов’язані можуть бути зареєстровані в одному місці, а проживати в іншому.

Можу сказати, що це не заборонено — вручати повістки у громадських місцях. Чесно скажу: як приклад, не всі військовозобов’язані сидять удома і чекають під дверима, коли до них хтось прийде та вручить їм повістку, — сказав начальник Печерського територіального центру комплектування та соцпідтримки полковник Сергій Калугін.

Він нагадав про ст. 65 Конституції, в якій йдеться, що захист держави та територіальної цілісності є почесним обов’язком кожного громадянина України, тому, як він вважає, всі військовозобов’язані сьогодні вже мали самі з’явитися до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки, надати свої дані, пройти медкомісію та розпочати проходити службу у лавах ЗСУ у разі придатності.

Він ще раз наголосив, що закон України не забороняє видавати повістки у громадських місцях — не всі сидять удома і не всі дотримуються правил військового обліку. Людина може бути зареєстрована в одному місці, а жити в іншому, наголосив полковник.