У Туреччині врятували чотирьох людей, які провели понад 200 годин під завалами після землетрусу

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У Туреччині під час пошуково-рятувальних робіт виявили живими щонайменше чотирьох людей, які провели понад 200 годин під завалами після землетрусу 6 лютого.

В Адіамані рятувальники дістали з-під завалів 12-річного Берата, який провів під уламками близько 207 години. Сім’я хлопчика поки що не знайдено.

У Кахраманмараші з-під завалів вдалося врятувати 35-річну жінку через 205 годин після землетрусу. За даними «Анадолу», щоб дістатися її, рятувальникам довелося прокласти п’ятиметровий тунель.

• İsabey Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan JAK timi, Ayşegül Bayır ile iletişim kurdu

• Yaklaşık 5 metre tünel açıldı



Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 35 yaşındaki Ayşegül Bayır, depremin 205. saatinde kurtarıldı https://t.co/aWm3mXrsdmpic.twitter.com/AlmAnBZEFR — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 14, 2023

За годину до цього у місті Антакья рятувальники дістали з-під уламків будинку жінку на ім’я Муна, яка провела під завалами близько 204 години. Незадовго до цього рятувальники знайшли живу в тому ж будинку 26-річну Еміне.

«Анадолу» також повідомляє про трьох молодих людей, яких знайшли живими через 198 годин після землетрусу. Так, 18-річного Мухаммеда витягли з-під завалів семиповерхового будинку у місті Адіаман.

Ще двох знайшли у Кахраманмараші. Для порятунку 17-річного Мухаммеда та його 21-річного брата Баки проклали п’ятиметровий тунель. Мати братів виявили живу під уламками будівлі ще два дні тому.

Нагадаємо, у Туреччині 6 лютого стався сильний землетрус, через який, за останніми даними, загинули 35 тис. 418 людей і ще майже 196 тис. отримали поранення.

У сусідній Сирії, яка також сильно постраждала від землетрусу, повідомляється про тисячі загиблих і поранених. «Аль-Джазіра» пише з посиланням на ООН та місцеву владу, що кількість загиблих перевищила 5,8 тис. осіб. Своєю чергою, «Аль-Хадат» повідомляє про 3,7 тис. загиблих і майже 15 тис. поранених.