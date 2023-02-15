Розвідка співпрацює з дуже близькими до путіна людьми — ГУР

https://racurs.ua/ua/n179952-rozvidka-spivpracuie-z-duje-blyzkymy-do-putina-ludmy-gur.html

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України співпрацює з людьми з близького оточення воєнного злочинця рф, диктатора володимира путіна.

Про це заявив представник ГУР Андрій Черняк в інтерв’ю грецькому виданню Iefimerida.

На війні ми використовуємо всі засоби, дозволені законом. Ми знайшли механізми співпраці навіть з людьми, які є дуже близькими до путіна. Ці люди поза всякими підозрами, вони відомі як прихильники «великої росії», — вказав Черняк.

Він додав, що не багато російських високопосадовців співпрацюють з ГУР через дружні почуття до України. Водночас, з його слів, в оточенні путіна є доволі багато людей, які не підтримують поточну політику кремля щодо України, зокрема повномасштабну війну.

Усі вони роблять це заради власної вигоди — це в їхніх інтересах. Хтось, щоб урятувати своє життя. Хтось тому, що втрачає гроші. Після вторгнення в Україну низка людей почали дуже швидко втрачати гроші та вплив. Їм це не подобається, — пояснив представник ГУР.

Черняк вважає, наразі ці росіяни не готові до будь-яких переворотів в москві, проте «якщо він (путін — ред.) втратить владу, вони його знищать».

Нагадаємо, раніше представник військової розвідки Черняк заявив, що в країнах Європи продовжує активно діяти російська шпигунська мережа.