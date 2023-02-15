Утримання Бахмута сприятиме майбутньому контрнаступу ЗСУ – ISW

https://racurs.ua/ua/n179953-utrymannya-bahmuta-spryyatyme-maybutnomu-kontrnastupu-zsu-isw.html

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Американський «Інститут вивчення війни» ISW вказав, що країни Заходу продовжують висловлювати занепокоєння щодо рішучості України утримувати Бахмут. Так видання Washington Post повідомило, що американські фахівці з оборонного планування вважають, що Збройні сили України не здатні одночасно захищати Бахмут і розпочати весняний контрнаступ, а тому закликали Київ надати пріоритет весняному контрнаступу.

Втім, аналітики ISW вважають, що захист Бахмута є стратегічно обґрунтованим.

Оборона Бахмута змусила кремль витратити значну частину ПВК «Вагнер» та задіяти значні ресурси повітряно-десантних сил для підтримки виснажливого наступу. Українська оборона Бахмута послабила значні російські сили та, ймовірно, створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу, — вказали в ISW.

У випадку взяття Бахмута без значного опору з боку України, росіяни раніше могли б розраховувати на розширення операцій, щоб змусити ЗСУ будувати поспішні оборонні позиції на менш сприятливій місцевості. Тому оборона Бахмута і створення Україною умов для контрнаступу є взаємодоповнюючими, а не взаємовиключними заходами.

Нагадаємо, вчора міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що 54 країни-учасниці Контактної групи з питань оборони України продовжать підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.