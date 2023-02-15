Нічний штурм росіян у Бахмуті показали ЗСУ

Наслідки нічного штурму російських окупантів у Бахмуті показала 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.

Про це повідомив 15 лютого у Телеграм військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

93-я бригада відпрацьовує нічний штурм окупантів в Бахмуті. Хотів би звернути вашу увагу на щільність скупчення оцих точок, що світяться і метушаться. Це і є орки, які лізуть на наші позиції в кількості, яку в здоровому глузді навіть важко уявити, — вказав Цаплієнко.