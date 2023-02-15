В «Укроборонпромі» представили 120-мм міни, фото: «Укроборонпром»

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Держконцерн «Укроборонпром» представив перший продукт спільного виробництва з однією з країн-членів НАТО — 120-мм мінометні міни.

Невдовзі ці міни підуть на фронт для потреб Сил оборони. Про це час брифінгу розповіла речниця «Укроборонпрому» Наталія Сад, повідомляє агентство «Укрінформ».

Назву задіяної у виробництві цих мін країни не розголошують, ця інформація стане відкритою після війни.

Сад наголошує, що 120-мм міни — один із найзатребуваніших боєприпасів української артилерії. Вона вражає цілі з міномету на відстані до 8 км, радіус ураження становить від 25 м до 60 м, з розльотом осколків в радіусі до 250 м.

Наголошується, що ці міни виготовляють за сучасними технологіями.

Поява цієї міни — це робота винятково на потреби ЗСУ, однак по завершенню війни можемо говорити про те, що, я переконана, йтиметься і про забезпечення потреб військ наших союзників, — зазначила Сад.

Зазначається, що незабаром «Укроборонпром» продемонструє й інші вироби, виготовлені спільно з країнами-партнерами.

Ми впродовж тривалого часу досягали домовленостей, розробляли план графіків реалізації цих домовленостей, і нарешті можемо показати, як виглядає ця кооперація на практиці, — наголошує Сад.

Джерело: «Укрінформ»