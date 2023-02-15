Мемуари принца Гаррі у росії видадуть в переказі, щоб не платити за ліцензію

У росії видадуть переказ мемуарів принца Гаррі, фото: The Insider

https://racurs.ua/ua/n179969-memuary-prynca-garri-u-rosiyi-vydadut-v-perekazi-schob-ne-platyty-za-licenziu.html

Ракурс

Мемуари британського принца Гаррі — книгу «Spare» («Запасний») — російська видавнича група «Ексмо-АСТ» випустить у вигляді переказу.

Книга вийде у форматі «саммарі», який полягає у короткому викладі ключових думок, накладом три тисячі екземплярів, а також в електронному вигляді, повідомляє російське видання «Коммерсант».

У саммарі будуть відображені ключові ідеї книги без використання уривків з неї: автор саммарі прочитала книгу англійською і переказала своєю мовою, — заявили у видавництві.

Зазначається, що в такий спосіб російські видавці мають намір вирішити проблему з відсутністю ліцензії — видавництво Penguin Random House, якому належать права на мемуари принца, пішло з російського ринку минулого року.

У групі розглядають проект як «стартап, який допоможе частково вирішити проблему доступності новинок нон-фікшен, і як альтернативу примусовій ліцензії». В «Ексмо-АСТ» вже планують випустити за тим самим механізмом книгу Джен Сінсеро «Не нюнь», права на яку скінчилися минулої весни і не продовжені, — зазначає видання.

Джерело: «Коммерсант»