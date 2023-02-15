Танк Leopard 2A6, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n179980-tankiv-leopard-2-na-obicyani-ukrayini-dva-batalyony-nemaie-bloomberg.html

Ракурс

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі з колегами з НАТО в Брюсселі заявив, що західні союзники намагаються зібрати два повних батальйони танків Leopard 2 для відправки в Україну, як і обіцяли.

Проте досягнути необхідної кількості танків буде важко, повідомляє агентство Bloomberg.

Німеччина та Португалія є єдиними двома країнами, які взяли на себе зобов’язання відправити Leopard 2 у сучасній версії A6. Причому Берлін пообіцяв 14 танків, а Португалія — три. Стандартний розмір українського батальйону становить 31 танк.

Ми не досягнемо розміру батальйону, — наголосив міністр.

Польща зібрала близько 30 одиниць старішої версії A4 Leopard 2, що майже достатньо для батальйону, але багато з них у поганому стані та потребують ремонту, перш ніж їх можна буде розгорнути, зазначив Пісторіус. В Україну ці танки потраплять лише наприкінці квітня, додав він.

Наприкінці січня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина та її союзники швидко створять для України два батальйони бойових танків, а США пообіцяли надіслати 31 еквівалент M1 Abrams.

Джерело: Bloomberg