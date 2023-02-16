Обходила місцевість і повідомляла про позиції ЗСУ - на Донеччині затримали місцевих російських шпигунів

https://racurs.ua/ua/n179998-obhodyla-miscevist-i-povidomlyala-pro-pozyciyi-zsu-na-donechchyni-zatrymaly-miscevyh-rosiyskyh.html

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Ще трьох поплічників російських воєнних злочинців викрила СБУ у прифронтових районах Донецької області.

Зловмисники збирали дані про місця дислокації та переміщення українських підрозділів. Отримані відомості переправляли російським окупантам через анонімні месенджери. Повідомлення містили електронні координати та фотофіксацію.

Розвідінформація потрібна була росіянам для підготовки і проведення прицільних ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ.

Під час слідчо-оперативних дій співробітники СБУ затримали мешканку Новогродівки на спробі передачі рашистам розвідданих про базування підрозділів ЗСУ на Донецькому напрямку.

Для збору інформації вона обходила місцевість і в подальшому контактувала з бойовиком терористичної організації днр, який входив до складу так званого 1 армійського корпусу рф.

Після російських ракетних ударів зловмисниця виходила на місце події та «звітувала» рашистам про результати повітряних атак.

Також затримано мешканку Дружківки, яка передавала агресору приблизне орієнтування місць дислокації підрозділів ЗСУ та маршрути їхнього переміщення на Бахмутському напрямку.

Іншим ворожим інформатором виявився місцевий житель, який «зливав» через Телеграм маршрути переміщення українських військ.

У всіх затриманих виявлено мобільні телефони із доказами листування з учасниками окупаційних угруповань.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану) КК України.

Тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.