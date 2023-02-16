Український дрон виграв черговий повітряний бій у російського

https://racurs.ua/ua/n180001-ukrayinskyy-dron-vygrav-chergovyy-povitryanyy-biy-u-rosiyskogo-video.html

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Український дрон виграв черговий повітряний бій у російського. Відео такого «бою» у своїх соцмережах поширив керівник фонду допомоги армії Сергій Притула.

На відео в гумористичній озвучці зафіксовано, як один коптер, перебуваючи знизу, намагається атакувати того, що вище і веде знімання. Однак нижній вдаряється в нього й падає.

Нардеп і волонтер Юрій Мисягін підрахував, що це вже четверта подібна перемога українських БПЛА, яку зафіксували на відео.

З 24 лютого рахунок 4:0 на користь України, — написав він у своєму каналі.

Нагадаємо, перше відео такого бою під час російсько-української війни було поширене 13 жовтня — тоді також виграв український безпілотник.

Щоб на нашій землі було менше бидла — на двох ногах, на гусеницях, на лопатях чи крилах, допомагайте нам із закупівлею допомоги для наших захисників! — закликав Притула, поширивши реквізити свого благодійного фонду.

Раніше Мисягін поширив відео, де український оператор квадрокоптера спалив російський танк «триочковими» закиданнями ВОГ у люк.