Генсек НАТО розповів, що робив у ніч на 24 лютого

https://racurs.ua/ua/n180018-gensek-nato-rozpoviv-scho-robyv-u-nich-na-24-lutogo.html

Ракурс

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що пішов спати напередодні 24 лютого 2022 року, чітко усвідомлюючи наміри росії щодо повномасштабного вторгнення в Україну.

Я пішов спати. Але це була дуже коротка ніч, тому що я знав, що в якийсь момент, протягом декількох годин, хтось мене розбудить — і саме це сталося… Близько четвертої години мені зателефонував начальник мого штабу і коротко повідомив, що вони почали, тобто вторгнення почалося. Це не було несподіванкою, тому що ми знали (що рф вторгнеться — ред.), — вказав очільник Північноатлантичного альянсу в інтерв’ю агентству AFP.

За словами Столтенберга, тоді багато хто у світі «до останнього сподівався, що москва не ризикне піти на повномасштабний наступ»

Можна бути шокованим жорстокістю війни. Але не можна бути здивованим, тому що це було дійсно те, що було очікувано за кілька місяців до вторгнення, — пояснив він.

Нагадаємо, у лютому на зустрічі міністрів оборони НАТО Столтенберг заявив, що президент росії володимир путін замість готовності до миру в Україні розпочинає нові наступальні дії.