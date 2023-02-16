Перші хвилини після полону — воїни навколішки вклоняються рідній землі (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n180021-pershi-hvylyny-pislya-polonu-voyiny-navkolishky-vklonyautsya-ridniy-zemli-video.html

Ракурс

У перші хвилини після повернення з полону захисники України навколішки вклонилися рідній землі.

Емоційний відеозапис оприлюднив 16 лютого військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Нагадаємо, Україна і росія сьогодні здійснили черговий обмін військовополоненими, внаслідок якого додому повернулися 100 військових і одна цивільна особа — перший заступник мера Енергодара Іван Самойдюк, якого окупанти викрали торік 19 березня.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими вказав, що серед звільнених військових багато поранених. Більшість з них — захисники Маріуполя. Також є українські воїни з херсонського та київського напрямків. Зокрема, повернулися 63 оборонці Азовсталі, захисники Бучі, Херсона та Лиману. До Військово-морських сил належать 46 звільнених, до Державної прикордонної служби — 29, Нацгвардії — 12, восьмеро звільнених належать до Збройних сил України, п’ятеро — до лав Територіальної оборони.