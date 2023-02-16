Омбудсмен рф подякувала путіну за викрадену в Маріуполі дитину

https://racurs.ua/ua/n180023-ombudsmen-rf-podyakuvala-putinu-za-vykradenu-v-mariupoli-dytynu-video.html

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Чергове підтвердження злочинів росії продемонстрували пропагандисти на російському телебаченні. Цього разу так звана дитячий омбудсмен рф Марія Львова-Бєлова подякувала диктатору володимиру путіну за «сина» з Маріуполя.

Про це Львова-Бєлова заявила під час наради у воєнного злочинця рф.

Тепер я знаю, що таке бути мамою дитини з Донбасу. Складно, але ми одне одного точно любимо, — заявила посадовиця.

Торік у жовтні дитячий омбудсмен рф нібито «усиновила» підлітка, якого російські окупанти незаконно вивезли з Маріуполя.

Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомляв, що щонайменше 1 тис. 300 дітей з Маріуполя було викрадено під патронатом Львовой-Беловой та за її особистим сприянням та контролем незаконно роздано по сім’ях громадян рф. Це найбільший та найстрашніший військовий злочин з початку цієї фази війни.