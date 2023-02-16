РФ продовжує вводити значну кількість сил, але зазнає великих втрат - Пентагон

https://racurs.ua/ua/n180026-rf-prodovjuie-vvodyty-znachnu-kilkist-syl-ale-zaznaie-velykyh-vtrat-pentagon.html

Ракурс

Глава Пентагону Ллойд Остін прокоментував, чи можна вважати дії росії на полі бою початком нового наступу на Україну.

Що стосується того, чи почала росія свій наступ. Те, що ми бачимо, як ви чули від мене раніше, рф продовжує вводити велику кількість військ на театр воєнних дій. Ці війська погано оснащені й погано треновані, і через це вони несуть багато втрат, — зауважив Остін.

З його слів, у Міністерстві оборони США очікують, що такий розвиток ситуації триватиме й надалі.

Ми також бачили, як вони (росіяни — ред.) посилюють артилерійський вогонь у районі Бахмута, — додав Остін.

Бахмут, за оцінками американської сторони, залишатиметься зоною запеклих боїв упродовж певного часу.

Окрім цього, глава Пентагону наголосив, що Вашингтон спільно з союзниками і партнерами «були дуже вражені тим, що побачили з боку українських сил». Він запевнив, що міжнародна коаліція робитиме все можливе задля забезпечення України озброєнням для досягнення успіху.

Остін також звернув увагу на те, як зміцнився Північноатлантичний альянс на тлі війни, розв’язаної Кремлем.