Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС

Російські ракети у Чорному морі продовжують загрожувати Україні, фото: LiveJournal

https://racurs.ua/ua/n180035-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 10.00 сьогоднішнього дня, 17 лютого, на бойовому чергуванні перебувають 11 російських кораблів, серед них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить близько 24 ракет.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, зокрема п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 72 ракети.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулий тиждень Чорноморської зернової ініціативи українські порти покинули 25 суден, на борту яких було майже мільйон тон зерна та інших продуктів харчування.

Загалом за тиждень, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Чорного моря — 165 суден, з них 55 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 170 суден, з них 55 рухались з протоки Босфор.